Cuautitlán Izcalli, Méx. – Las labores de limpieza del cárcamo de la empresa Aleatica, que se ha desbordado en tres ocasiones en lo que va de junio, podrían tardar hasta un mes para el retiro de alrededor de mil toneladas de azolve, informó el alcalde de esta demarcación, Luis Daniel Serrano Palacios.

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli sostuvo que los cálculos de la empresa concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, encargada de la operación de la infraestructura hidráulica localizada en la colonia Valle de las Flores, son que se estarían desazolvando mil toneladas.

“Ya empezaron las labores de desazolve. No es poca la cantidad de azolve que tienen que retirar del vaso regulador; este vaso regulador está completamente azolvado, ¿por qué razón?, porque este vaso regulador no había recibido mantenimiento desde que se inauguró el Circuito Exterior Mexiquense, o sea, nunca”, señaló Serrano Palacios.

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Durante un espacio transmitido la noche del miércoles en su cuenta de Facebook llamado “En Corto con Daniel Serrano”, el alcalde informó sobre los acuerdos que ya existían con la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, como la instalación de un generador eléctrico que debió estar listo el pasado 10 de junio y eso no ocurrió.

“Entonces van a sacar, según lo que ellos calcularon, cerca de mil toneladas de azolve. Se van a tardar como un mes y ya empezaron estas tareas”, comentó el edil de Cuautitlán Izcalli, sobre las acciones de Aleatica para la limpieza del vaso regulador que, tras sus desbordamientos, ocasionó inundación en la vialidad de cuota y afectaciones en 40 viviendas.

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Se derrama el líquido pluvial con mayor rapidez porque ha perdido capacidad, por recibir no solo el agua de la autopista, sino también de otras colonias, aunado al arrastre de material y basura, mencionó Daniel Serrano.

Además, refirió que la Comisión Federal de Electricidad acudió a la zona del cárcamo para realizar una revisión del voltaje por las variaciones que se presentan y terminaron por cortar la luz.

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“Le cortaron la luz al cárcamo, entonces, para la reconexión de la energía eléctrica, alguien tenía que acreditar la propiedad. ¿Y quién creen que acreditó la propiedad? Aleatica. Entonces está más que claro a quién le pertenece la infraestructura”, agregó Serrano.

mahc/LL