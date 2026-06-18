El comercio ambulante tiene una fuerte presencia en la calle Génova, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante un recorrido realizado ayer por EL UNIVERSAL se observaron mesas improvisadas, rejas y lonas con mercancía que se oferta a los paseantes. En el lugar se pueden comprar desde playeras de la Selección Mexicana, banderas, gorras, perfumes, fundas de celular y hasta calzado.

Además de productos relativos al Mundial de Futbol, hay una importante oferta de artículos dirigidos a la comunidad LGBTQI+, los cuales van desde playeras, maquillaje, abanicos hasta veladoras en formas fálicas.

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Los ambulantes ofrecen sus artículos sobre el paso peatonal, afuera de la entrada a los negocios establecidos, por lo que los transeúntes se aglutinan en el pasillo central sorteando puestos y las estatuas que se colocaron en medio tras la remodelación de la zona.

Además de habitantes capitalinos, en esta temporada mundialista se observó un gran número de turistas extranjeros con la playera de su país de origen consumiendo en restaurantes y comprando en los puestos ambulantes.

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Ese fue el caso de un visitante, quien dijo, le quisieron vender una bandera de Colombia por 250 pesos. “Sí lo pagué, la quiero”.

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Incluso hay ambulantes que cuentan con una terminal para aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito, así como transferencias bancarias.

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“Si no traes efectivo no hay falla”, indicó uno de los vendedores de playeras de futbol para perros.

Los ambulantes no se limitan a un espacio en la acera, también recorren la calle peatonal con sus productos en la mano, quienes principalmente venden paraguas, rompevientos, llaveros de la Copa mundialista y banderas de diferentes países.

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La lluvia tampoco ha sido un impedimento, puesto que la mayoría colocó lonas de plástico transparente ante las primeras gotas, así como sombrillas grandes para protegerse del agua.

La presencia del ambulantaje no se limita a la calle Génova, sobre Paseo de la Reforma hay otros puestos que ofrecen sus productos, pero son en menor cantidad en comparación con el corredor que conecta con la Glorieta de Insurgentes.

La noche del martes, en la calle Génova se registró una agresión de comerciantes de la zona hacia el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que se realizaría un operativo encabezado por la edil Alessandra Rojo de la Vega.

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Tras la agresión, el equipo de la alcaldía se resguardó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las cuales están cerca del lugar de los hechos sobre la calle Liverpool 136, colonia Juárez. Derivado de la agresión, seis policías resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de Cuauhtémoc.