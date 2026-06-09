Especialistas criticaron la plataforma de transparencia del gasto de las obras por el Mundial (https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx/) que publicó el Gobierno de la Ciudad de México el 1 de junio, pues consideran que está incompleto, fragmentado e, incluso, es tardío.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, precisó que, aunque es positivo que exista un portal de transparencia focalizada para el Mundial, la forma en la que se presenta la información está lejos de los estándares en esta materia.

Detalló que la página no está diseñada con una lógica de pertinencia cultural, lo que inhibe la consulta de las comunidades indígenas o de alta marginación que habitan la Ciudad. Además, las inversiones se clasifican como de “beneficio permanente”, pero la información publicada no permite saber si se trata de acciones previamente programadas o de inversiones adicionales.

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“Aunque hay una galería de proyectos, sólo es una galería fotográfica. No se transparentan los proyectos ejecutivos ni los contratos, lo que permitiría saber qué empresas se beneficiaron de estos recursos. Adicionalmente, la información que se presenta como datos abiertos no cumple con los estándares descritos en la ley para este tema. El archivo excel publicado es útil, pero no hay un CSV o equivalente que es lo que la ley marca”, expuso.

Para Jacqueline Peschard, doctora en Ciencias Sociales y expresidenta del IFAI, hay una transparencia fragmentada en el portal del Gobierno de la Ciudad de México, pues si bien hay montos, no se detalla ni especifica cómo se seleccionaron los distintos rubros de inversión.

“Es una información que está centrada en dos cosas: en los gastos en los distintos rubros y de dónde salen esos recursos. Lo que no está identificado es cuáles fueron las razones por las cuales se atacaron esos distintos temas. No hay detrás una consulta con la población, es una decisión solamente desde arriba. Parece que hay un énfasis en dar una visión de la Ciudad más que resolver ciertos problemas…

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“Entonces, yo diría que es una transparencia fragmentada, pues no se da cuenta realmente de cómo se seleccionaron los distintos rubros”, dijo.

Resaltó que está bien que haya un portal con los gastos que se están haciendo de cara al Mundial, pero el gran problema, recalcó, es que no está claro por qué se asignan esas cantidades y, sobre todo, por qué no han sido utilizados todos los recursos que estaban presupuestados.

“Llama la atención que haya tanta cuestión artística o tanta cuestión de dar una imagen de la Ciudad y no atacar los grandes problemas de movilidad o de infraestructura. Me parece que los rubros están bien, está bien que se dedique dinero, pero el énfasis está en la parte artística, de iluminación, de obras y parques”, indicó la experta.

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Mientras que María del Carmen Nava, excomisionada ciudadana del extinto instituto de transparencia capitalino, apuntó que el portal del Gobierno central está incompleto e incumple con transparencia proactiva.

Argumentó que es un acierto tener un sitio web donde se concentren los gastos de inversión del Mundial en la Ciudad de México, pero esta herramienta debió habilitarse desde hace varios meses y no a unos días de arrancar la justa, “hubiera sido deseable ir viendo los cambios de uso del presupuesto en vivo y en tiempo real”, externó.

Además, dijo, este portal tenía que contener el nombre de las personas o empresas que se vieron beneficiadas con la inversión rumbo al Mundial, que fue de 23 mil millones de pesos; las obras en infraestructura permanente, es decir, que se van a quedar ya insertas como beneficio después del Mundial; a qué personas, comunidades o zonas benefició; cuándo se iniciaron las obras y cuándo se terminaron o terminarán y transparentar el gasto en pintura.

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Juan Manuel Casanueva, fundador y director de SocialTIC, organización dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales, mencionó que la herramienta habilitada no puede considerarse una plataforma plena de transparencia, porque lo único que tiene son los rubros y fondos del gasto, “pero están únicamente los totales de cada uno de los rubros y no hay mayor detalle”, refirió.

Para ser una verdadera plataforma de transparencia, apuntó, debe haber mayor detalle sobre el monto de inversión y acceso a los contratos o adjudicaciones.

“Podemos identificar que no es un portal de contrataciones públicas y mucho menos abiertas, porque carece también de los elementos más esenciales de un portal de contrataciones públicas, en donde haya la documentación necesaria para identificar la planeación y la justificación de cada una de esas inversiones. Es una herramienta incompleta, no se puede identificar como transparencia plena y mucho menos como portal de contrataciones públicas abiertas”, aseveró.

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Remarcó que este portal no está siquiera en el estándar más básico de transparencia, pues si alguien quisiera revisar fondo por fondo el gasto, lo tendría que hacer por su cuenta. “No es una plataforma que brinde un ejercicio de transferencia plena”, expuso.

“Se nutrirá plataforma”

Cuando la presentó, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que esta plataforma permitirá a la ciudadanía consultar, de manera abierta y accesible, la información relacionada con las obras concluidas y aquellas que continúan desarrollándose por el Mundial. Añadió que la plataforma se nutrirá progresivamente con información de las más de 2 mil obras que se realizan en la capital del país.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, apuntó que actualmente se realizan más de 2 mil obras, que la inversión total destinada a estas acciones asciende a 23 mil 122 millones de pesos, y los datos pueden consultarse en el portal.

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