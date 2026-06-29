El río San Martín se desbordó la tarde de este lunes tras las lluvias registradas en el municipio, lo que provocó inundaciones en vialidades, afectaciones a viviendas y complicaciones para la circulación vehicular.

El agua alcanzó una altura aproximada de 30 centímetros sobre la Avenida Nacional y Camino a San Martín, con un espejo de agua de alrededor de 100 metros.

La inundación afectó el tránsito vehicular, además de viviendas y una sucursal de Bodega Aurrera.

Desborde del río San Martín en Chalco. Foto: Especial

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Ante esta situación, el gobierno municipal emitió un aviso preventivo para habitantes de Pueblo Nuevo y la parte baja de San Martín Cuautlalpan.

Las autoridades recomendaron subir a un lugar seguro muebles, documentos, aparatos electrónicos y otros objetos que pudieran resultar afectados por el ingreso de agua a las viviendas.

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Desborde del río San Martín en Chalco. Foto: Especial

También pidieron evitar el tránsito por calles y avenidas con inundaciones, utilizar vías alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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