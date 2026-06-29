El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que no está contemplada ninguna prórroga para que los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), que incluyen motos eléctricas, bicimotos y scooters, que salgan a la venta en CDMX cuenten con placas, como se tiene previsto a partir de este 1 de julio.

“No está contemplada hasta el día de hoy ninguna prórroga. Estamos a tiempo, vamos a salir el 1 de julio, aunque estén desvelados del festejo del Mundial”, dijo este lunes.

El secretario dio a conocer que la administración capitalina tiene relación con cerca de 30 fabricantes que representan al 80% de las empresas dedicadas a este tipo de vehículos, por lo que afirmó que los faltantes también serán convocados.

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“Tenemos relación con cerca de 30 empresas, pero es necesario convocar a más. Esas 30 empresas son el 80% de los fabricantes de este tipo de vehículos y hay un registro que se llama, de fabricantes y distribuidores de vehículos de movilidad personal. Esos fabricantes, evidentemente tienen que también ser convocados; vamos a convocar a los faltantes”, dijo.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que, tras un recorrido, trabajadores de 10 tiendas del Centro Histórico donde se venden estos vehículos afirmaron desconocer los procedimientos de reglamentación que se implementarán a partir de ahora en la CDMX.

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En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Movilidad detalló que con las empresas se establecen cuáles son los criterios de seguridad vial de sus vehículos; de los criterios técnicos de la distinción de la producción de cada uno de ellos, así como los plazos de registro de los vehículos.

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“El registro está en proceso. Estamos listos para arrancar, el 1 de julio, como lo comentamos. Faltan algunas empresas, pero tienen el plazo de todo el período antes de imponer sanciones, para que también puedan registrarse y vamos a avanzar a pasos acelerados para lograrlo”, dijo.

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“Habrá placas”, afirmó García Nieto, al recordar que serán dos tipos de placas, de acuerdo con el tipo de vehículo del que se trate: los que pesan menos de 35 kilos y los que pesan entre 36 y 350 kilos.

Además, adelantó que se habilitará un call Center para disipar dudas que surjan al respecto, aunque señaló que más adelante se darán a conocer todos los detalles de este tema.

dmrr