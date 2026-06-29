Con la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en marcha, el sector bancario mexicano puso en operación una estrategia nacional para fortalecer la detección de posibles casos de trata de personas y de operaciones financieras relacionadas con este delito, ante los riesgos que suelen acompañar a los eventos internacionales de gran escala.

La Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informaron que cerca de 100 mil colaboradores de las instituciones financieras están siendo capacitados para identificar señales de alerta y canalizar reportes sobre posibles casos de explotación.

La estrategia abarca más de 11 mil sucursales bancarias de las 54 instituciones afiliadas a la ABM, las cuales participan en acciones de sensibilización y prevención en todo el país.

Lee también La trata no empieza con el Mundial

El objetivo es fortalecer las capacidades del sistema financiero para detectar operaciones que pudieran estar vinculadas con redes de trata de personas y contribuir a la protección de posibles víctimas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 el número de víctimas de trata de personas en México registró un incremento de 47%.

[Publicidad]

Ante este escenario, las organizaciones participantes señalaron la importancia de reforzar la coordinación entre autoridades, organismos internacionales y el sector privado para prevenir este delito y atender a personas en situación de vulnerabilidad.

Lee también FGR pone en marcha operativo contra trata y explotación sexual de menores en el Mundial; habilita micrositio para denunciar

La estrategia se desarrolla en medio de las alertas emitidas por autoridades nacionales, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), sobre los riesgos asociados con la trata de personas y el lavado de dinero.

[Publicidad]

Como parte del programa, la UNODC y el Consejo Ciudadano desarrollaron materiales de capacitación enfocados en la identificación de movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo relacionados con posibles casos de explotación sexual y laboral.

Las sucursales bancarias también difundirán materiales informativos para ayudar a identificar señales tempranas de trata de personas y promoverán la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano, servicio que brinda orientación jurídica y psicológica, apoyo emocional y acompañamiento a víctimas las 24 horas del día, de manera gratuita, anónima y confidencial.

Lee también La trata de personas no cesa; se dispara 45%

[Publicidad]

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de detección del sistema financiero y cerrar espacios para que los recursos provenientes de este delito ingresen o circulen dentro del sistema bancario formal.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss