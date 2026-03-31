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La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias del país suspenderán la atención al público el jueves 2 y viernes 3 de abril de Semana Santa.
Lo anterior conforme al calendario de días inhábiles del sector financiero establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025.
El organismo recordó que, si bien durante estos días, las operaciones en sucursales permanecerán detenidas, los bancos que operan dentro de centros comerciales y supermercados ofrecerán servicio en sus horarios habituales.
La ABM recordó que los usuarios podrán realizar operaciones a través de canales alternativos, como cajeros automáticos, corresponsales bancarios, así como la banca digital y telefónica, disponibles las 24 horas del día.
Asimismo, destacó que, de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, éste podrá efectuarse al siguiente día hábil sin cargos adicionales.
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mcc
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