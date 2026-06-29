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Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo ocurrido este domingo en San Pedro Square, un popular centro de ocio de la ciudad de San José (California) que ha acogido una zona de aficionados para seguir los partidos del Mundial de fútbol, informaron este lunes las autoridades.
La Policía de San José indicó que los agentes acudieron al área de North Market Street y West Santa Clara Street tras recibir el aviso por un tiroteo.
"Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida", señaló en un comunicado, en el que precisó que el caso está siendo investigado como un homicidio.
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Las autoridades cerraron varias calles de los alrededores y pidieron a la población que evitaran acudir a esa zona mientras continúan las investigaciones.
En el momento del tiroteo no se estaba proyectando ningún partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en San Pedro Square, ya que el único encuentro programado para la jornada, Sudáfrica-Canadá, había concluido horas antes.
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San Pedro Square es uno de los puntos de reunión habilitados en el Área de la Bahía de San Francisco para seguir los partidos del Mundial en pantallas gigantes. La región ha sido sede de varios encuentros del torneo y ha congregado a miles de aficionados durante las últimas semanas.
ss
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