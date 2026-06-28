Buscadoras de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ también se manifestaron durante la Marcha del Orgullo de este sábado e ingresaron al Fan Fest del Zócalo.

En medio de gritos de “¡México campeón en desaparición!”, un grupo de unas 40 personas entró sin problemas al Zócalo entre los aficionados.

Las buscadoras salieron de la Glorieta de Las y Los Desaparecidos y avanzaron entre los miles de asistentes a la marcha del orgullo sobre Paseo de la Reforma.

A diferencia del contingente más grande, los colectivos de buscadoras llegaron al Zócalo sobre la calle 5 de Mayo, pasaron los filtros para ingresar al FIFA Fan Fest mientras se realizaba un concierto, previo a la transmisión del partido.

Con un megáfono que no superó el audio del concierto por el Fan Fest, las activistas realizaron pases de lista de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas desaparecidas.

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