Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a un hombre y una mujer presuntamente relacionadas con el homicidio de un joven y el robo de pertenencias a dos víctimas, ocurrido en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, y se les vincula con el modus operandi de “Las Goteras”.

Los detenidos, identificados como Melanie Michell “N” y Kevin Iván “N”, enfrentan acusaciones por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y robo agravado, informó la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la investigación, el 7 de marzo de 2026 dos amigos ingresaron a un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc acompañados por varias mujeres, a quienes habían conocido previamente en un establecimiento de la misma zona. Ya en la habitación, las víctimas presuntamente fueron drogadas con sustancias que las dejaron inconscientes, lo que permitió a los agresores despojarlas de sus pertenencias.

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Como consecuencia de la intoxicación, Joshua perdió la vida, mientras que su acompañante sobrevivió y fue localizado con lesiones.

Las autoridades señalaron que este caso permitió identificar un patrón donde un grupo delictivo dedicado a suministrar sustancias a sus víctimas para incapacitarlas y posteriormente robarles dinero, teléfonos celulares, joyas y otros objetos de valor.

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Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como el seguimiento realizado con apoyo del C5 y de la Policía de Investigación, la Fiscalía reconstruyó la ruta de escape de los probables responsables, quienes abandonaron el hotel en un vehículo con dirección al Estado de México.

Con esos elementos, un juez otorgó las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas en Ejidos de Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, Estado de México, en un operativo conjunto con la Fiscalía mexiquense.

La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para localizar y detener a otras personas que habrían participado en estos hechos.

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