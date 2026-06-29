Ante el partido de México y Ecuador de este martes hay una expectativa dividida entre los comercios del Centro Histórico y sus alrededores, ya que mientras unos esperan una gran afluencia otros se mantendrán al margen.

Aunque la taquería “Antojitos Dani” está a dos calles de Paseo de la Reforma, donde se instalará una de las pantallas gigantes para ver el juego, sus trabajadores dicen que no tienen gran motivación al respecto.

“Es como un día normal, la gente no viene más por el partido", expresó el parrillero a EL UNIVERSAL.

Partido México-Ecuador divide expectativas de venta entre comercios del Centro Histórico; Ley Seca preocupa a negocios. Foto Hugo Salvador / El Universal

En su contraparte, un restaurante/bar de música de banda que está a dos calles del Monumento a la Revolución, donde también se instalarán escenarios para el encuentro deportivo de mañana, tiene previsto una gran afluencia durante toda la jornada.

Lee también Alcaldía Benito Juárez fortalece apoyo a mujeres víctimas de violencia; amplía atención jurídica y psicológica

“Les estamos pidiendo que hagan reservación, porque si llegas después de las 6 de la tarde sólo podrás pasar con cita. Luego se llena tanto que los tenemos que mandar a otras sucursales”, explicó uno de los meseros.

[Publicidad]

Aunque el partido de la selección nacional es este martes, el establecimiento tiene preparado música en vivo, lo cual realizan solo los fines de semana.

Partido México-Ecuador divide expectativas de venta entre comercios del Centro Histórico; Ley Seca preocupa a negocios. Foto Hugo Salvador / El Universal

Lo anterior coincide con el sondeo que dio a conocer este lunes la organización ConComercio Pequeño, el cual indicó que el 50 por ciento de los comerciantes dijo que no ha registrado incrementos en sus ventas durante la justa mundialista, mientras que el resto reportó aumentos de hasta el 10 por cierto los días que juega la selección nacional.

¿Cómo afectará a los negocios la Ley seca?

Lee también Bosques de las Lomas tendrá operativo conjunto de servicios urbanos; Cuajimalpa y Miguel Hidalgo atenderán rezagos

[Publicidad]

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se repetirá -como en el último partido de México- la restricción de venta de bebidas alcohólicas en la zona aledaña al Zócalo de la capital y al Ángel de la Independencia.

Durante un recorrido realizado por este medio se observó que algunas tiendas de conveniencia no estaban enteradas de esta medida, como es el caso de una ubicada en la calle Independencia del Centro Histórico.

Partido México-Ecuador divide expectativas de venta entre comercios del Centro Histórico; Ley Seca preocupa a negocios. Foto Hugo Salvador / El Universal

“No nos han dicho nada, pero igual la gente se previene. La semana pasada prohibieron la venta de alcohol a las tres de la tarde y la gente compra antes de esa hora”, refirió una empleada.

[Publicidad]

En otro comercio de abarrotes ubicado en la esquina de Abraham González, a una calle de Paseo de la Reforma, los trabajadores también dijeron desconocer si habrá “ley seca” el día del partido, pero no es algo que les convenga.

Lee también Hombre muere tras ataque armado en Iztapalapa; mujer resulta herida por bala perdida

“La vez pasada (el encuentro entre México y República Checa) preferimos cerrar ya que la gente se empezó a acumular y muchos se ponen agresivos porque no les puedes vender. Además, había una patrulla aquí afuera”, añadió la cajera.

[Publicidad]

El ejercicio estadístico de ConComercio Peqeño también reveló que el 88 por ciento de los negocios consultados consideró que la restricción de venta de alcohol no cumple con el objetivo de reducir los excesos, ya que esto genera la venta clandestina.

“Desde la perspectiva del comercio formal, la prohibición termina afectando a los negocios que cumplen con la normatividad, mientras beneficia a quienes operan al margen de la ley”, apuntó el documento del gremio comercial.

dmrr