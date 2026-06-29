Tepetlaoxtoc, Méx.- Las labores para localizar y capturar al tigre de bengala reportado en Tepetlaoxtoc continuaron este lunes, pero fueron suspendidas debido a las condiciones climáticas, informó Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil del Estado de México.

El funcionario explicó que durante la jornada participaron cuatro células de búsqueda, las cuales recorrieron aproximadamente 15 kilómetros en distintas direcciones para ubicar al felino.

"El animal ya se brincó hacia el otro valle, hacia el lado en donde está la barranca, íbamos a solicitar el helicóptero pero por el clima no puede venir el helicóptero. Mañana por la mañana vamos a reanudar trabajos", señaló.

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El operativo se mantiene bajo el Sistema de Comando de Incidentes, con la participación de 75 elementos y el apoyo de cuatro drones. Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades, el operativo se mantiene bajo el Sistema de Comando de Incidentes, con la participación de 75 elementos y el apoyo de cuatro drones.

En las acciones participan personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Profepa, Cepanaf, Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública municipal.

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Las autoridades informaron que este martes por la mañana reanudarán la búsqueda y reiteraron el llamado a la población para evitar acercarse al animal en caso de avistamiento y reportarlo a los servicios de emergencia.

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