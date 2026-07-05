Metrópoli | 05-07-26 | 14:54 |

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó 14 puntos de apoyo, desde la Estela de Luz a Bellas Artes, para brindar ayuda o auxilio a la ciudadanía con motivo del partido entre .

¿Dónde están los puntos de apoyo en la CDMX?

Estos puntos se ubican en:

  • Fuente de la Diana Cazadora
  • Paseo de la Reforma esquina con Praga
  • Paseo de la Reforma esquina con Lancaster (Ángel de la Independencia)
  • Paseo de la Reforma esquina con Río Tiber (Ángel de la Independencia)
  • Paseo de la Reforma esquina con Génova (Glorieta del Ahuehuete)
  • Paseo de la Reforma casi esquina con Río Sena (Glorieta del Ahuehuete)
  • Paseo de la Reforma esquina con Niza (Glorieta del Ahuehuete)
  • Paseo de la Reforma entre Río Neva y Río Marne
  • Paseo de la Reforma esquina con Avenida de los Insurgentes
  • Paseo de la Reforma esquina con París
  • Glorieta de las Mujeres que Luchan
  • Monumento a la Revolución
  • Paseo de la Reforma casi esquina con Avenida de la República
  • Torre del Caballito y Avenida Juárez.

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Asimismo, en todo este corredor habrá pantallas y sanitarios para que las y los asistentes puedan disfrutar el partido de octavos de final del .

CDMX despliega dispositivo de seguridad

La () implementará un dispositivo de seguridad conformado por más de 17 mil policías en el , el FanFest del Zócalo capitalino, el corredor de la avenida Paseo de la Reforma y los demás festivales futboleros.

Las y los policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Participación Ciudadana, Inteligencia, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas tienen como objetivo prioritario que todas y cada una de las actividades programadas se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad, garantizando la de las y los aficionados y visitantes, bajo una perspectiva de mitigación de riesgos.

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En el corredor de , desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, en un operativo coordinado con las Secretarías de Gobierno, Protección Civil, Atención y Participación Ciudadana, Salud y Cultura, la policía de la Ciudad de México incrementará su despliegue en 30%, con la presencia de más de 6 mil elementos para salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad de las y los asistentes, así como el correcto desarrollo de este evento masivo.

Gobierno de CDMX despliega 14 módulos de apoyo. Foto: especial
Gobierno de CDMX despliega 14 módulos de apoyo. Foto: especial

mahc/rmlgv

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