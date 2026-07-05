El Gobierno de la Ciudad de México desplegó 14 puntos de apoyo, desde la Estela de Luz a Bellas Artes, para brindar ayuda o auxilio a la ciudadanía con motivo del partido entre México contra Inglaterra.

¿Dónde están los puntos de apoyo en la CDMX?

Estos puntos se ubican en:

Fuente de la Diana Cazadora

Paseo de la Reforma esquina con Praga

Paseo de la Reforma esquina con Lancaster (Ángel de la Independencia)

Paseo de la Reforma esquina con Río Tiber (Ángel de la Independencia)

Paseo de la Reforma esquina con Génova (Glorieta del Ahuehuete)

Paseo de la Reforma casi esquina con Río Sena (Glorieta del Ahuehuete)

Paseo de la Reforma esquina con Niza (Glorieta del Ahuehuete)

Paseo de la Reforma entre Río Neva y Río Marne

Paseo de la Reforma esquina con Avenida de los Insurgentes

Paseo de la Reforma esquina con París

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Monumento a la Revolución

Paseo de la Reforma casi esquina con Avenida de la República

Torre del Caballito y Avenida Juárez.

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Asimismo, en todo este corredor habrá pantallas y sanitarios para que las y los asistentes puedan disfrutar el partido de octavos de final del Mundial.

CDMX despliega dispositivo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un dispositivo de seguridad conformado por más de 17 mil policías en el Estadio Ciudad de México, el FanFest del Zócalo capitalino, el corredor de la avenida Paseo de la Reforma y los demás festivales futboleros.

Las y los policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Participación Ciudadana, Inteligencia, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas tienen como objetivo prioritario que todas y cada una de las actividades programadas se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad, garantizando la seguridad de las y los aficionados y visitantes, bajo una perspectiva de mitigación de riesgos.

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En el corredor de Paseo de la Reforma, desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, en un operativo coordinado con las Secretarías de Gobierno, Protección Civil, Atención y Participación Ciudadana, Salud y Cultura, la policía de la Ciudad de México incrementará su despliegue en 30%, con la presencia de más de 6 mil elementos para salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad de las y los asistentes, así como el correcto desarrollo de este evento masivo.

Gobierno de CDMX despliega 14 módulos de apoyo. Foto: especial

mahc/rmlgv