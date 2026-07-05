La Casa Blanca llamó a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun, según una persona enterada de la comunicación, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para comentar públicamente sobre el asunto .

La persona no tenía detalles para compartir sobre quién específicamente hizo la llamada y cuándo Trump celebró la revocación de la tarjeta roja y de la suspensión consiguiente poco después de que se anunció, al publicar en su red social “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”

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El presidente estadounidense celebra el triunfo del político colombiano y anticipa una nueva etapa en la relación bilateral. (24/06/26) Foto: AFP

Bélgica se pronuncia, después de que la FIFA perdonara la tarjeta roja del futbolista Folarin Balogun

Rudi García, seleccionador de Bélgica, expresó este domingo que “no sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes”, por la suspensión de la sanción de un partido a Folarin Balogun, disponible para enfrentarse a su equipo en el encuentro de los octavos de final de este lunes en Seattle.

“Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”, añadió durante la rueda de prensa de la víspera del encuentro ante Estados Unidos.

El Comité Disciplinario de la FIFA dejó en suspenso este domingo el partido de sanción que debía cumplir Balogun ante Bélgica, por su expulsión en los dieciseisavos de final frente a Bosnia, con lo que el delantero estadounidense podrá disputar el choque de este lunes en Seattle.

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En cualquier caso, el seleccionador advirtió de que “no cambia nada” para su equipo en que esté o no Balogun sobre el terreno de juego.

“Me centro en mi equipo, independientemente del once inicial de Estados Unidos. Me centro en mi equipo y en la victoria para llegar a los cuartos de final”, declaró.

Y luego zanjó el tema, ante una nueva pregunta acerca de Balogun: “No pierdan el tiempo hablando sobre esto. Queremos centrarnos en cuestiones deportivas. Soy el seleccionador del equipo belga. Si tenéis preguntas sobre fútbol las respondemos. Para el resto, por favor, vayan a dónde toca”.

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