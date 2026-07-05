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Teoscar Hernández, el dominicano de Los Ángeles Dodgers, ya lanzó su pronóstico-deseo para esta Copa del Mundo 2026 y el estelar de los angelinos se inclinó por la Selección Mexicana.
Alejado del futbol en su natal República Dominicana, el jardinero y uno de los bats de poder de los Dodgers, pudo ir por primera vez a un juego de futbol en vivo y fue para ver a la Selección de España, frente a Austria en este Mundial.
Sin embargo, el 'Chino' se mantuvo en su deseo y enfatizó su sueño por ver al Tricolor en lo más alto de esta Copa del Mundo por una razón: las amistades que ha hecho en el camino.
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"Quiero que gane México. Son demasiadas amistades mexicanas durante toda mi carrera y quisiera que Dios les ayude para que puedan ganar el Mundial", declaró el pelotero de 33 años, quien ha sido pieza fundamental en el bicampeonato de los Dodgers.
La conexión entre México y el equipo angelino es grande. Desde décadas atrás, los aficionados tricolores han sido parte importante para los Dodgers en cada uno de sus partidos y Fernando Valenzuela, legendario lanzador mexicano, selló esa relación.
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Probablemente, Los Ángeles sean el equipo de las Grandes Ligas con más aficionados mexicanos en territorio estadounidense.
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