La cancha del Estadio Ciudad de México será escenario este domingo de uno de los partidos más esperados por la afición nacional: el choque entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará dar un paso histórico en su aspiración de conquistar el título mundial y, para ello, contará con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas y millones más siguiendo el encuentro desde distintos puntos del país y del extranjero.

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Con la intención de crear un ambiente inmejorable y teñir de verde, blanco y rojo las gradas, los organizadores prepararon una sorpresa especial para los seguidores del Tricolor: la colocación de banderas de México en distintos sectores del estadio para que puedan ser utilizadas durante el encuentro.

La idea es que los aficionados muestren su apoyo desde el calentamiento y acompañen al equipo durante los 90 minutos con un espectacular mosaico tricolor.

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En imágenes difundidas en redes sociales se observa al personal del inmueble distribuyendo las banderas en las butacas, listas para ser ondeadas cuando México salte al terreno de juego en busca de una noche histórica.