Este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, el equipo tricolor se enfrentará a la selección inglesa en Estadio Ciudad de México, para la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

No obstante, Inglaterra enfrentará a México en un escenario que representa un desafío adicional: jugar a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, una condición que podría influir en su rendimiento.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la CDMX está ubicada a casi 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

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Foto: Sectur CDMX

Aunque el deporte cuenta con algunos métodos de preparación física, los especialistas coinciden en que el organismo necesita tiempo para adaptarse a la menor disponibilidad de oxígeno.

Este obstáculo fue uno de los señalados por el director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien aseguró será una "gran desventaja", pues no podrían adaptarse físicamente en tan poco tiempo.

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El entrenador de los Tres Leones explicó que habría enfrentado incluso complicaciones para conciliar el sueño y que el conjunto británico había sentido los efectos del cambio de presión atmosférica durante los primeros minutos del entrenamiento.

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Thomas Tuchel afirmó que no le intimida el estadio Azteca y que “es imposible adaptarse a la altitud de México” / FOTO: Imago7

¿Qué provoca la altitud en los futbolistas?

A medida que aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica, la cantidad de oxígeno disponible en el aire y la densidad del aire, obligando al cuerpo a realizar un mayor esfuerzo para abastecer de oxígeno a los músculos.

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Según el portal especializado Mayo Clínic, entre los efectos más comunes para quienes no están aclimatados se encuentran:

Mayor sensación de cansancio .

. Disminución de la resistencia física.

Recuperación más lenta al correr y entre descansos cortos, debido al menor suministro de oxígeno hacia los tejidos y órganos (hipoxia).

al correr y entre descansos cortos, debido al menor suministro de oxígeno hacia los tejidos y órganos (hipoxia). Incremento de la frecuencia cardíaca y respiración acelerada.

Posibles dolores de cabeza, mareos leves e incluso problemas gastrointestinales en algunos casos.

Sin embargo, estos efectos varían dependiendo de la condición física de cada jugador y del tiempo que haya permanecido entrenando en altura antes del partido.

Históricamente, la Selección Mexicana ha disputado numerosos encuentros en la capital, por lo que sus futbolistas conocen las condiciones que ofrece la altitud.

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Jordan Henderson en su llegada a su hotel de concentración en la Ciudad de México, previo al partido de México contra Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Por su parte, Inglaterra llega con un equipo conformado casi en su totalidad por jugadores que compiten en la Premier League y otras ligas europeas, donde la mayoría de los estadios se encuentran prácticamente al nivel del mar.

Aunque la altitud no garantiza una ventaja deportiva ni define el resultado del encuentro, sí representa un elemento que ambos equipos deberán gestionar para mantener el ritmo competitivo y la resistencia dentro de la cancha.

Para comprobar estos efectos, algunos reporteros de medios ingleses viajaron con anticipación a la capital, para poner a prueba las repercusiones de la altitud al correr o realizar una actividad física por un periodo prolongado de tiempo.

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How hard is it to run at high altitude? 🤔



This is something the England team will have to face tomorrow in their last-16 tie against Mexico in Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/qJiBq7rLZz — BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2026

En este contexto, una reportera del medio BBC recorrió cerca de 7 kilómetros rumbo a la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico y explicó que este factor si afectó en su rendimiento y tiempo al correr lejos de su espacio habitual.

*Con información de Nicolás Schiller Solti

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