La expectación por el crucial encuentro entre las selecciones de fútbol de México e Inglaterra alcanza niveles inéditos. En este contexto de fervor deportivo, las redes sociales del Gobierno de México sumaron una peculiar dosis de misticismo y humor al presentar a Coco, una de las emblemáticas felinas que habitan el recinto histórico, como el nuevo oráculo oficial para el destino de la escuadra nacional.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales (X).

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El plato de la victoria y la estrategia detrás del augurio

El video institucional muestra a Coco recorriendo los jardines del recinto de forma pausada, antes de aproximarse a la zona de la dinámica. Para la prueba de adivinación se dispusieron dos recipientes identificados con las banderas de ambas naciones.

Sin embargo, el veredicto de la felina estuvo respaldado por un infalible estímulo doméstico: el plato correspondiente a la bandera mexicana era el único que contenía alimento.

De acuerdo con manuales de comportamiento animal de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (una de las organizaciones de bienestar animal más antiguas del mundo), los felinos domésticos poseen un sentido del olfato sumamente desarrollado que guía de forma inmediata sus decisiones alimenticias frente a estímulos visuales neutros.

La gatita se dirigió sin vacilar hacia la opción nacional, consolidando una predicción que, más allá del evidente truco de producción, generó miles de interacciones positivas entre la afición que busca cualquier señal de optimismo de cara al juego definitivo.

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El partido México-Inglaterra ya está definido por Coco. pic.twitter.com/A4JHqu2p9T — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 5, 2026

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Tradición felina en el recinto y otros fenómenos virales

La presencia de Coco en la escena pública no es un hecho aislado. La comunidad de gatos de Palacio Nacional posee un estatus de protección especial y habita de manera permanente en los patios del inmueble. El seguimiento de estos animales se realiza bajo la supervisión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (entidad encargada de monitorear la salud, vacunación y dieta balanceada de los ejemplares para garantizar su bienestar dentro del patrimonio histórico).

Este tipo de manifestaciones populares con animales suele repetirse durante las justas internacionales. En el entorno local, el fenómeno coincide con la popularidad del "Pato Merlín", un ave que cobró notoriedad en las calles de la Ciudad de México y que recientemente formó parte de los invitados especiales en las actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La afición mexicana adopta estos momentos con humor, transformando la rutina de la fauna urbana en símbolos de esperanza para romper las barreras históricas en el torneo de fútbol más importante del planeta.

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