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La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo y los artículos oficiales se han convertido en objetos muy buscados por los aficionados.
Si eres coleccionista o quieres comenzar tu colección rumbo al torneo que se está llevando a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, Amazon México tiene una promoción que no querrás dejar pasar.
Se trata de las figuras coleccionables de las mascotas oficiales Maple, Zayu y Clutch, disponibles con 13% de descuento, una oportunidad ideal para adquirir un producto oficial de la FIFA a un precio más accesible.
Un artículo oficial para los verdaderos aficionados
Este set reúne a las tres mascotas inspiradas en los países anfitriones del Mundial 2026, diseñadas con acabados coloridos y un gran nivel de detalle.
Cada figura mide aproximadamente 7.6 centímetros, un tamaño perfecto para exhibirlas en un escritorio, librero, vitrina o junto a otros recuerdos deportivos.
Además de ser un artículo de colección, también puede convertirse en un excelente regalo para cualquier fanático del futbol.
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¿Qué incluye este set?
Entre las características más destacadas del producto se encuentran:
- Figuras oficiales de las mascotas Maple, Zayu y Clutch.
- Tamaño aproximado de 7.6 centímetros cada una.
- Diseño con acabados detallados y colores llamativos.
- Fabricadas con materiales resistentes para exhibición.
- Producto con licencia oficial de la FIFA World Cup 2026.
- Ideal para coleccionistas, aficionados al futbol y seguidores del Mundial.
Las figuras de Maple, Zayu y Clutch representan el espíritu del torneo y son una forma de comenzar a vivir la emoción mundialista desde ahora.
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