La alcaldía Benito Juárez preparó una serie de actividades con la intención de que aficionados acudan a la explanada de dicha demarcación para ver la transmisión del partido de futbol entre México e Inglaterra este 5 de julio.

Las puertas abrieron a las 15:00 horas y contará con la presentación del grupo de Salta “Stevens Orquesta”, antes de la transmisión de este juego, el cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México y después estará el Show de Platanito. En el medio tiempo estará un mariachi.

“Este domingo juega México y queremos que sea una gran fiesta, invito a toda la gente a que vengan a Benito Juárez, tendremos eventos para que tú y tu familia disfruten en grande. Quiero recordarles que, ante todo, aquí privilegiamos el orden y la seguridad, nuestros equipos de Blindar BJ360° y Protección Civil estarán al pendiente. Apoyemos a nuestra selección, pero hagámoslo con responsabilidad y respeto para todas y todos”, expresó el alcalde Luis Mendoza.

Lee también SSC CDMX limitará a 25 mil personas el aforo en Ángel de la Independencia por partido México-Inglaterra; cerrarán estaciones del Metro y Metrobús

Al tratarse de un evento masivo al que acudirán familias enteras, en la explanada se colocarán puntos de revisión con el objetivo de verificar que no se introduzcan bebidas alcohólicas u objetos que representen algún peligro para la gente.

Con el objeto de garantizar que todo se desarrolle de forma correcta, elementos de Blindar BJ360° reforzarán su presencia en las zonas aledañas, mientras que el personal de Protección Civil instalará un puesto de mando, se contará con paramédicos y ambulancias para atender cualquier contingencia que pueda presentarse con los asistentes.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc