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Este Mundial ha sido histórico, no solo por la actuación de la Selección Mexicana; sino, porque por primera vez la música ha tomado un papel protagónico.
Más allá de las canciones que los aficionados cantan y las que se escuchan en los estadios previo al encuentro, la FIFA decidió que los partidos más especiales tuvieran su propio show y eso es lo que pasará esta noche en el México vs Inglaterra, cuando Maná se apodere del descanso de medio tiempo.
La banda será la primera en presentarse en un partido de futbol y no lo hace por casualidad. En los últimos días Fher Olvera, vocalista del grupo, acaparó los reflectores por el intercambio de declaraciones que tuvo con Liam Gallagher, luego de que el inglés asegurara que el Tricolor será goleado en casa.
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Espectáculos 03:27 PM
¿A qué hora se presentará Maná en el Estadio CDMX?
El partido, por un pase a los cuartos de final, arrancará en punto de las 19:00 horas, tras un atraso en el horario por las fuertes tormentas, por lo que la aparición de los tapatíos ocurriría alrededor de las 19:45, dependiendo los minutos que se el agreguen al primer tiempo.
Hace apenas unas semanas, Maná se convirtió en una de las agrupaciones elegidas para inaugurar el Mundial 2026, por lo que esta sería su segunda colaboración con la FIFA.
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