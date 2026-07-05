Un nuevo conflicto surgió en Chichén Itzá, luego de que un grupo de artesanos y comerciantes se negaron a cumplir con un nuevo requisito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual condiciona el acceso al sitio arqueológico.

Los artesanos indicaron que el INAH implementó un registro obligatorio para permitir el ingreso para comercializar sus productos en la zona arqueológica.

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Aseguran que la medida no forma parte de los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo realizadas tras el conflicto registrado a principios de junio pasado.

Manifestaron que la exigencia de este padrón representa una modificación unilateral de los compromisos establecidos y limita el derecho al trabajo de decenas de familias que dependen de la actividad turística en Chichén Itzá.

Por su parte, el INAH ha sostenido que las medidas administrativas buscan ordenar la actividad comercial, identificar a los vendedores autorizados y garantizar una mejor organización dentro del complejo turístico, como parte del proceso de reordenamiento implementado en la zona.

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