A unas horas del partido entre las selecciones de México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, gobiernos estatales y municipales afinan los preparativos para atender la afluencia de aficionados que se prevé durante el encuentro y las celebraciones posteriores.

Sinaloa

Con pronósticos de lluvias ligeras por la tarde en la capital del estado, se inició en la glorieta Cuauhtémoc, la colocación de vallas y de dos pantallas gigantes para presenciar el juego de la selección mexicana, ante Inglaterra, por lo que fuerzas federales y estatales resguardan esta zona, donde se esperan los festejos.

Grupo de jóvenes que a través de redes sociales convocan asistir a este lugar para presenciar el juego de los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol, colocaron en la estatua de Cuauhtémoc, una bandera verde, con el mensaje ¡y…si si”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que, desde medio día, esta zona se volvió peatonal y se abrió espacios, cercanos a Palacio de Gobierno para estacionamiento y se fijaron puntos de revisión para evitar que las personas que acudan a observar el encuentro de la selección mexicana no ingresen con botellas o artefactos.

Según el reporte, las autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron con el despliegue de un operativo especial en ese sitio que se convirtió en el centro de los pasados festejos, por lo que, ante los pronósticos de una posible asistencia de más de veinte mil personas, se busca evitar accidentes o que se salga de control.

Refuerzan seguridad en Sinaloa por el partido de México vs Inglaterra. Foto: Especial

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De acuerdo a los pronósticos de Protección Civil, se prevé que, por la tarde, en municipios como Badiraguato, se presenten fuertes lluvias, en tanto que, en la capital del estado, están podrán ser de menor intensidad.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de Culiacán explicó que estará prohibido asistir con bebidas alcohólicas, objetos como palos, botellas de vidrio y se cuidará que no se invadan negocios que están cercanos a esa glorita, la cual es conocida en forma popular como la “Canasta”.

Dio a conocer que en esta ocasión se colocan vallas para delimitar la zona donde los aficionados al futbol puedan concentrarse para efectuar los festejos, como sucedió en el pasado juego, en el que la escuadra mexicana que participa en el mundial de futbol obtuvo una victoria de dos goles a cero ante su similar de Ecuador.

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El funcionario municipal que se desea volver a tener un saldo blanco, pero ante los pronósticos de una mayor participación de aficionados al futbol, ante el posible escenario de que el selectivo mexicano pase a los cuartos de final, lo que se desea que la euforia no se vaya a desbordar el próximo domingo

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Guanajuato

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León desplegará un operativo especial con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que incluye el cierre de calles en la Zona Centro y arrestos por consumo de alcohol en la vía pública.

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“Con el objetivo de preservar la seguridad y la sana convivencia, no habrá tolerancia para conductas que constituyan faltas administrativas o delitos, como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, riñas, agresiones, daños a terceros, actos de vandalismo”, aseveró.

También se procederá contra aquellas personas que incurran en faltas de respeto o cualquier otra conducta que altere el orden público.

“Quienes incurran en estas acciones serán puestos a disposición de la autoridad competente conforme a la ley”, aseveró la dependencia luego de que miles de personas han celebrado los triunfos a gritos, algunos ingiriendo bebidas alcohólicas y otros en multitud han abordado patrullas en torno del Arco de la Calzada.

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La instalación de una 'Zona fest' en la explanada del templo Expiatorio para la transmisión del Mundial ha atraído a miles de aficionados a la zona para disfrutar de la justa.

Este domingo, la corporación ha puesto en marcha un operativo vial en la Zona Centro con el propósito de facilitar la movilidad y brindar condiciones seguras a las personas que asistirán.

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Refuerzan seguridad en Guanajuato y BCS por el partido de México vs Inglaterra; habrá cierres viales. Foto: Especial.

Personal de Policía Vial realizará labores de regulación del tránsito, orientación a peatones y automovilistas, además de coordinar la circulación en los principales accesos al punto de reunión.

Los cierres viales iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde en diversas vías del primer cuadro de la ciudad.

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En este dispositivo participarán Policía Vial, Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos de León y paramédicos del SICRUM, quienes mantendrán presencia en la zona para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

La Secretaría de Seguridad reconoció que, en anteriores celebraciones deportivas, la ciudadanía ha demostrado que es posible disfrutar estos eventos de manera pacífica y ordenada.

Hizo un llamado a vivir esta fiesta deportiva con responsabilidad, respeto y civilidad, y permitiendo que estos eventos continúen desarrollándose en un ambiente familiar y seguro.

Baja California Sur

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Autoridades de La Paz y Los Cabos desplegarán este domingo operativo especiales de seguridad ante el partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de Futbol 2026, con cierres viales, más de un centenar de elementos y filtros de alcoholimetría en las zonas de mayor concentración de aficionados.

En La Paz, el Ayuntamiento informó que el operativo arrancará a las 16:00 horas como parte del programa "En La Paz Sí Festejo Seguro", con el cierre de la avenida costera, Álvaro Obregón, entre Agustín Arriola y 5 de Mayo, así como de la calle 16 de Septiembre, desde el malecón hasta Mutualismo.

Refuerzan seguridad en Guanajuato y BCS por el partido de México vs Inglaterra; habrá cierres viales. Foto: Especial.

Posteriormente, durante el desarrollo del segundo tiempo del encuentro, las restricciones a la circulación se ampliarán al tramo comprendido entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, además de la calle Mutualismo, con el propósito de privilegiar la movilidad peatonal en la zona del malecón, donde se prevé la mayor concentración de personas.

El gobierno municipal indicó que desplegará 140 elementos de Seguridad Pública y Policía Preventiva para vigilar y orientar a la ciudadanía, así como atender cualquier eventualidad, además de exhortar a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Estarán en la zona del malecón, y en dos puntos al sur de la ciudad, en zona de bares y restaurantes.

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En Los Cabos, el operativo iniciará también a las 16:00 horas y se concentrará en el centro de Cabo San Lucas, principalmente sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y las vialidades de acceso a la marina y la zona turística.

El dispositivo contará con la participación de elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, quienes realizarán labores de vigilancia, control vehicular y prevención en los puntos de mayor afluencia.

Autoridades de Seguridad Pública indicaron que implementarán cierres parciales a la circulación y permanecerán activos los puntos de alcoholimetría como parte de las acciones preventivas.

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Los operativos fueron diseñados para facilitar la concentración de aficionados y reducir riesgos durante las celebraciones, luego de que el pasado encuentro de México frente a Ecuador concluyera con saldo blanco en Baja California Sur.

No obstante, la medida responde a los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en Los Cabos cuando un vehículo embistió a personas que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana frente a Chequia. A partir de ese hecho, los municipios reforzaron los dispositivos de seguridad en los partidos posteriores del Mundial.

Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar de manera responsable, respetar los cierres viales, atender las indicaciones del personal de seguridad, así como evitar conductas que pongan en riesgo a otras personas durante los festejos.

dmrr