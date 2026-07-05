La comunidad de Santo Domingo Teojomulco bloqueó desde ayer la carretera que conduce al municipio de Santiago Teotitlán, en las inmediaciones de los parajes “Cofradía” y “El Polvorín”.

Alrededor de 50 habitantes de las comunidades Santiago Textitlán y de Santiago Amoltepec, entre ellos mujeres, adultos mayores y niños, fueron secuestrados y torturados física y psicológicamente en el paraje La Cofradía, de acuerdo con las autoridades de Textitlán.

Hasta ahora, se ha informado que cuatro personas continúan privadas de su libertad por pobladores de Santo Domingo Teojomulco, entre los que se encuentran dos profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

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“Responsabilizamos directamente de estos hechos a grupos del crimen organizado, integrados por habitantes de Santo Domingo Teojomulco, quienes actúan bajo las órdenes del actual presidente y el expresidente municipal”, señalaron las autoridades de Textitlán e hicieron un llamado al gobierno federal, a la Guardia Nacional y al Gobierno de Oaxaca para que intervengan. “La situación de seguridad en nuestra zona ha escalado a niveles críticos y alarmantes”.

Por lo que exigieron también la intervención inmediata de las fuerzas del orden estatal y federal para garantizar la vida, la integridad y la libertad de nuestros pobladores.

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“No podemos seguir en el olvido ni bajo el silencio. Pedimos a todos los seguidores y comunidades vecinas compartir esta publicación para que llegue a los ojos de quienes deben aplicar la ley y protegernos”, apuntaron.

De la misma manera, hicieron públicas imágenes en las que se observa a presuntos pobladores de Santo Domingo Teojomulco con armas de fuego, algunas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

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Flora Gutiérrez, presidenta de la Red de Abogadas Indígenas, exigió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que actúe de manera inmediata ante esta situación y que liberen dichos accesos, que garantice el libre tránsito, que se establezca seguridad en la zona, así como el desarme de pobladores de Teojomulco.

“Los hacemos responsables ante la omisión, negligencia, complacencia o aquiescencia de lo que pueda pasar en la sierra sur, ante el actuar violento y fuera de la ley de Teojomulco”.

mahc