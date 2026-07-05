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El partido México-Inglaterra se vivirá bajo pronóstico de lluvias fuertes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo 5 de julio en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
Se prevé lluvia de 15 a 29 kilómetros y caída de granizo, entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 de la noche.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Gobierno de CDMX restringirá estacionamiento vehicular en inmediaciones de Reforma por partido México-Inglaterra; toma nota
mahc/rmlgv
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