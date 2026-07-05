Un ciudadano estadounidense con orden de arresto vigente por delitos contra la salud fue detenido en la capital del estado de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que la aprehensión fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados de manera coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Steven "N", de 41 años, ciudadano estadounidense, fue localizado y asegurado en un domicilio del fraccionamiento Renaceres, en Hermosillo.

De acuerdo con la información oficial, el asegurado cuenta con una orden de arresto vigente emitida el 13 de septiembre de 2023 por la Corte de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos de América (EUA), por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de fentanilo con intención de distribución y conspiración para la comisión de dicho ilícito, hechos presuntamente cometidos en el condado de Miami-Dade durante 2023.

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Al corroborarse la vigencia del mandamiento judicial y al no acreditar su estancia legal en territorio nacional, el detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad competente para el procedimiento administrativo migratorio correspondiente.

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Conforme a los mecanismos de cooperación internacional, se realiza deportación controlada para ser entregado a elementos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), quienes ejecutarán la orden de arresto emitida por la autoridad judicial estadounidense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir la impunidad y colaborar con autoridades nacionales e internacionales en el cumplimiento de la ley.

dmrr