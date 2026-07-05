Por tercer partido consecutivo en el Estadio Ciudad de México, el grito prohibido por la FIFA apareció en las tribunas, esta vez contra el portero de la Selección de Inglaterra, Jordan Pickford.

La afición mexicana no hace caso a las amenazas y restricciones de la FIFA, ni a las incontables campañas que se han hecho a través de las cuentas oficiales de la Selección Mexicana para detener un grito que lo único que hace es perjudicar al Tri. Antes del minuto 10 de partido, Pickford ya recibió el grito homofóbico por parte del público local.

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La famosa expresión que la FIFA mantiene prohibida por considerarla discriminatoria, apareció por primera vez al minuto 4. Pickford fue abucheado e insultado, además de recibir el grito famoso por los motivos incorrectos.

Por ahora, la FIFA no ha tomado acción contra México por los gritos en esta Copa del Mundo, pero existen los antecedentes que podrían poner en riesgo el desarrollo del partido.

Cabe recordar que este grito homofóbico ya apareció en las ciudades de Monterrey y Ciudad de México. Lamentablemente, ni siquiera en el último partido del Mundial en territorio mexicano se pudo evitar este grito lamentable.

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La primera vez que apareció el grito fue en la Sultana del Norte durante el Suecia vs Túnez; después, en el cruce entre México y República Checa. La situación se repitió en dieciseisavos de final contra Ecuador y ahora contra Inglaterra.