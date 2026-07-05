La madrugada de este domingo, en Ciudad Victoria, elementos de la Guardia Estatal fueron atacados a balazos por civiles armados y al repeler la agresión murió un presunto delincuente y tres hombres fueron detenidos.

Según la información oficial de la Vocería de Seguridad Tamaulipas, en atención a un reporte ciudadano, elementos de la Guardia Estatal acudieron al Eje Vial Gral. Lázaro Cárdenas con Blvd Adolfo López Mateos, en Ciudad Victoria, donde repelieron una agresión por parte de civiles armados.

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Como resultado de la intervención, indica el comunicado, se logró el aseguramiento de una camioneta, armas de fuego, un agresor reducido y la detención de tres masculinos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes.

Fuentes policiales detallaron que el enfrentamiento comenzó a las 3:40 horas en el crucero de la calle 16 y el bulevar Adolfo López Mateos, desde donde continuó hasta el Eje Vial Gral. Lázaro Cárdenas.

Los tres hombres que resultaron heridos fueron trasladados a un hospital, mientras que algunos sospechosos lograron escapar en otros dos vehículos.

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