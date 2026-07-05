Una vez más, la Selección Mexicana se quedó al borde de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero a pesar de ser eliminados por Inglaterra, figuras del Tri como Guillermo Martínez encuentran consuelo en la forma que compitió el equipo azteca.

Al terminar el partido, el delantero de Pumas destacó la participación de México en esta Copa del Mundo y la conexión que se generó entre jugadores y afición. Además, señaló con orgullo la forma en que jugaron contra la selección número cuatro del ranking mundial según la FIFA.

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“Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, de situaciones puntuales, estábamos compitiendo con la élite y creo que se hizo bien. Siempre la derrota va a ser dolorosa, pero también nos queremos llevar mucho la alegría que pudimos transmitirle a la afición, a todo un país, y sobre todo porque nos lo propusimos. Nos propusimos darle una alegría a este país y que si México caería sería con la frente en alto y así fue”, declaró Martínez.

El delantero tricolor fue una de las opciones de Javier Aguirre que entraron de cambio en el segundo tiempo para intentar revertir el marcador, y aunque no pudo marcar la diferencia, confesó que lo que vivió en esta Copa del Mundo se quedará por siempre en su memoria.

“Resumo este Mundial como algo inolvidable por todo lo que se creó, la ilusión que se transmitió. Lo más importante es que la gente se sintió representada por este equipo y no solo fue de dientes para afuera, este equipo fue una familia y eso es lo que duele más, porque es como si estuviera golpeado un hermano, pero como familia nos vamos a levantar”, agregó.

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Finalmente, de cara al próximo ciclo mundialista que empezará bajo las órdenes de Rafael Márquez, Memote declaró que el Tri está listo para competir con las potencias mundiales y confía que México “está en buenas manos” y que “calidad hay de sobra en este país” para pensar que cada vez está más cerca esa tan ansiada clasificación a cuartos de final.