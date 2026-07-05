Así como la Selección Mexicana ilusionó a millones de mexicanos, también les rompió el corazón al quedar eliminados en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Inglaterra por marcador de 2-3.

Pero claro que no solo los aficionados fueron los únicos afectados por este doloroso resultado que los dejó fuera. Los jugadores también sufrieron por el revés ante el cuadro europeo y así se vio en las imágenes después del silbatazo final.

Gilberto Mora llorando al termino del México vs Inglaterra

Uno de los grandes nombres de esta Copa del Mundo es Gilberto Mora, quien comprobó su inmensa calidad ante los ojos del planeta que estuvo atento a este torneo de la FIFA.

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El canterano de los Xolos de Tijuana fue captado en lágrimas una vez finalizado el juego ante Inglaterra. En las imágenes, el niño de 17 años se ve desconsolado una vez que se completó el adiós del cuadro nacional.

'Morita' está parado en el centro de la cancha viendo el estadio Ciudad de México que estaba repleto, cuando se voltea para tomarse los ojos y, posteriormente, ser consolado por Erik Lira y otros de sus compañeros que se acercaron al joven tricolor.

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Él no fue el único en romper en llanto, también estuvo Israel Reyes, Armando González y un par más de jugadores.