La tristeza invadió a todo México después de que tras unos 90 minutos de muchas emociones, el Tri quedara fuera del Mundial de Norteamérica a manos de Inglaterra en el estadio Ciudad de México, con un marcador de 2-3.

El llanto se hizo presente en casi todos los jugadores del equipo Nacional, que entre ellos mismos, se consolaban a pesar de estar rotos por dentro.

Tras el partido, un video circuló en redes sociales en donde se puede ver a Jude Bellingham, quien anotó un doblete en el estadio Azteca, junto a Gilberto Mora en los túneles del estadio.

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¿Qué pasó entre Bellingham y Gilberto Mora?

Luego de salir victoriosos de la altura de la CDMX, el jugador del Real Madrid tuvo un gesto con el juvenil mexicano que conmovió a más de uno.

En el video se ve a Jude consolando a 'Morita' con un abrazo, para que después le regale su jersey con la '10' de Inglaterra. En seguida, se le ve un gesto como diciendo "dame también la tuya", y enseguida, Mora se quita su playera y se la da.

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Sin duda, un gesto para aplaudir del jugador inglés, que lleno de euforia y alegría por la clasificación a Cuartos de final, tuvo el tiempo de reconocer a la joya mexicana, quien jugó un buen partido.