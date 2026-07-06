La última noche mundialista en el estadio Ciudad de México quedó marcada por un momento que trascendió el futbol.

Después de un tenso primer tiempo entre México e Inglaterra, donde el conjunto europeo se fue al vestidor con ventaja de un gol sobre el Tri, los ánimos en las tribunas se mermaron hasta que apareció el histórico grupo de rock pop, Maná, para levantar el ánimo en las gradas.

El espectáculo del medio tiempo estuvo a cargo del icónico grupo originario de Jalisco, que fue recibido con ovaciones por el público local.

La banda tapatía apareció sobre un escenario montado al costado del campo de juego y con una presentación del actor Jaime Camil y el legendario boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, comenzó el show musical.

Sin embargo, contrario a lo que el público esperaba, que era escuchar algunos de sus grandes éxitos, los integrantes de Maná interpretaron una versión “rockera” del clásico mexicano “El rey”, de José Alfredo Jiménez.

En esta Copa del Mundo, su hit “Oye mi amor” se convirtió en un himno para los mexicanos, y este era el escenario ideal para cantarlo al unísono junto a más de 80 mil personas, pero no sucedió.

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“Gracias, Fher, por representar a México como lo representas”, fueron las palabras que Saúl Álvarez le dedicó al cantante principal de la banda tapatía, que hace unos días encaró a Liam Gallagher, de Oasis, por su pronóstico sobre el partido de octavos de final.

El Coloso de Santa Úrsula se encontraba apagado por el golpe que los ingleses le dieron al Tri en los primeros 45 minutos, pero como suele suceder cada vez que suena “El rey”, todos cantaron para hacer desaparecer los nervios y la tensión.

Los miles de aficionados ingleses en las tribunas se unieron a la fiesta a pesar de no entender lo que cantaban los ganadores de cuatro premios Grammys.

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Durante 15 minutos desaparecieron los colores de las camisetas y las rivalidades para dar paso a una celebración en la que la música fue el idioma común.

Maná, una de las bandas emblema del rock en español no estuvo mucho tiempo en el escenario. De hecho, apareció en la última parte del tiempo permitido por la FIFA para que los jugadores regresen al campo de juego.

La presentación tuvo un efecto especial sobre el ambiente del encuentro. La tensión acumulada durante la primera mitad dio paso a una atmósfera eufórica por ver al Tri intentar remontar el partido, sobre todo cuando Fher concluyó su show al grito de: “¡Viva México cabrones!”

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El baterista de la banda, Alejandro González, le dejó un recuerdo inolvidable a los aficionados cuando lanzó sus baquetas al terminar la presentación musical.

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