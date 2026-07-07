Aguascalientes, Ags.- La Diócesis de Aguascalientes alertó a los feligreses sobre las acciones presuntamente fraudulentas de dos sacerdotes, que, pese a que fueron separados de sus funciones, siguen oficiando misas para bodas, bendiciones y realizan celebraciones en funerarias.

Los sacerdotes “dimitidos” que incurren en prácticas fraudulentas son Alfredo Cabral Fernández, de la congregación Legionarios de Cristo, y Juan Arce Valencia, de la Santísima Trinidad.

El vocero diocesano, Rogelio Pedroza, dijo que ambos serán sacerdotes hasta la vida eterna, porque el sacramento imprime ese carácter,” lo que la Santa Sede hace es que son dimitidos, es decir, son separados de las funciones sacerdotales".

Por lo tanto, son inválidos los sacramentos que impartan. No es válida una misa con ellos, ni la consagración de matrimonio, tampoco la primera comunión, es como si las personas tomaran ostias (obleas) como las que se compran en las tiendas, dijo el vocero.

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Tampoco tienen valor las misas de exequias de cuerpo presente en las funerarias, de las que han abusado; incluso desde el año 2014 en la Norma Sinodal no se permiten misas de exequias en funerarias, explicó.

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En un comunicado, la Diócesis compartió las fotografías de los religiosos Alfredo Cabral Fernández y Juan Arce Valencia, a los que menciona como exsacerdotes.

“En los últimos meses, es noticia recurrente que, en algunas Diócesis de México, se presenten hombres afirmando que son sacerdotes y ofrecen bendiciones, exorcismos, sanaciones, misas, etcétera. Algunos de estos hombres simulan ser sacerdotes, otros en cambio han sido expulsados del sacerdocio por haber cometido graves acciones”.

Posteó que, en la Diócesis de Aguascalientes también han tenido casos de este tipo, lo que se ha comunicado oportunamente para advertir sobre el fraude que cometen estas personas.

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“Lamentablemente, dos de ellos continúan encontrando lugares en los que se les permite tener arraigo y realizar sus prácticas fraudulentas”, por lo que se deslindó de ellos, luego de que diversas personas “muy dolidas” se han acercado al obispado para dar testimonio sobre el actuar de esos hombres.

Cabral Fernández “se atribuye poderes de sanación, realiza eventos en los que se dan supuestas curaciones y expulsión de demonios, además atenta contra la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y Penitencia. Ordinariamente lo hace en salones de fiesta, domicilios particulares y recientemente en un Asilo para Ancianos”.

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Arce Valencia acude a funerarias y ofrece la celebración exequial o misa de cuerpo presente.

Recomendó a la gente que no se deje engañar por gente que daña la fe de las personas.

dmrr/cr