La diputada local del PAN Lizzette Salgado mencionó que los buenos resultados del operativo del domingo antes, durante y después del México vs Inglaterra, no borra la improvisación que tuvo el Gobierno capitalino durante los partidos del Mundial en la Ciudad de México.

“En Acción Nacional celebramos que la jornada del domingo haya transcurrido sin incidentes mayores. Nadie desea que una celebración termine en tragedia y, por supuesto, reconocemos el trabajo de las y los servidores públicos que participaron en el operativo. Pero una buena jornada no reescribe la historia de las semanas anteriores. El problema nunca fue el operativo del domingo. El problema fue que el Gobierno de la Ciudad llegó tarde”, señaló.

La legisladora recordó que durante más de un año advirtieron la necesidad de planear con anticipación los riesgos que implicaba recibir un evento de esta magnitud y que después, partido tras partido, insistieron en que el crecimiento acelerado de las concentraciones requería fortalecer los dispositivos de seguridad y protección civil, pero la respuesta fue descalificar las advertencias y asegurar que todo estaba previsto.

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Lo más lamentable, dijo, fue que hasta la muerte de cuatro personas durante los festejos mundialistas aparecieron los controles de acceso, la delimitación de aforos, el cierre ordenado de espacios y una estrategia mucho más robusta de gestión de multitudes.

“Eso demuestra precisamente que esas medidas eran necesarias desde antes. Gobernar no consiste en aprender después de una tragedia; consiste en anticiparse para evitar que ocurra. Además, presentar el operativo del domingo como prueba definitiva del éxito de toda la estrategia resulta, cuando menos, apresurado. La dinámica de una concentración masiva depende también de múltiples factores, entre ellos el propio desarrollo del encuentro deportivo. Nadie puede afirmar con certeza qué habría ocurrido bajo un escenario distinto”, añadió.

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