La Secretaría de Movilidad (Semovi) exhortó a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen scooters y bicicletas eléctricas, a registrarse en la Plataforma de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal, con el propósito de que los modelos de VEMEPE que ofrecen sean incorporados al sistema.

Las empresas deberán enviar un correo electrónico a registro.vemepe.semovi@gmail.com, indicando en el asunto el nombre de la denominación o razón social. Posteriormente, deberán remitir en formato PDF la documentación requerida para que se programe una cita con la dependencia.

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¿Qué documentos deberán presentar las empresas?

Acta Constitutiva que acredite la personalidad jurídica.

Constancia de Situación Fiscal vigente, con una antigüedad no mayor a 90 días.

Documento que acredite la representación legal de la persona promovente (poder notarial o instrumento jurídico con facultades de administración o representación, según corresponda).

Identificación oficial vigente de la persona representante legal.

Correo electrónico para recibir notificaciones.

Número telefónico de contacto.

Una vez revisada y validada la documentación, la Semovi notificará por correo electrónico la fecha y hora de la cita para que la persona representante legal acuda a la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable.

Durante la cita será necesario presentar la documentación original y copia para su cotejo. Posteriormente, la dependencia entregará el usuario y la contraseña para acceder al Sistema, además de enviar al correo registrado un enlace para verificar la cuenta.

Con la cuenta activada, las empresas deberán ingresar a la Plataforma de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal para capturar la información de cada modelo y completar el procedimiento hasta obtener la Constancia de Registro correspondiente.

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Vendedores continúan en incertidumbre

En días pasados, EL UNIVERSAL publicó que, tras un recorrido, trabajadores de 10 tiendas del Centro Histórico donde se venden VEMEPE, afirmaron desconocer los procedimientos de reglamentación para vender las motos y bicis eléctricas, así como scooters eléctricos con placas.

Incluso, este 1 de julio, también se comprobó que los VEMEPE se siguen ofertando y vendiendo sin placas en la Ciudad de México, aun cuando el Gobierno capitalino anunció que desde dicha fecha los vehículos eléctricos, tendrían que salir emplacados de las tiendas.

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Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dijo que alrededor del 80 por ciento de las empresas del sector ya se encuentran registradas.

La Plataforma de Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal se encuentra disponible en: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/vemepe/.

dmrr/cr