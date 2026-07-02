Argelia, que regresó al Mundial por primera vez desde 2014, busca su primera victoria en una ronda de eliminación directa. El conjunto africano superó la fase de grupos en Brasil, pero cayó en su primer partido a ganar o morir ante el eventual campeón, Alemania.

Por su parte, la Selección de Suiza ha alcanzado los Octavos de Final en los últimos tres Mundiales.

Argelia viene de un emocionante empate 3-3 con Austria en Kansas City el sábado. Se puso en ventaja en el tiempo añadido, pero Austria respondió en la última jugada del partido para igualar el marcador.

El resultado colocó a los dos equipos en la siguiente fase y dejó fuera a Irán.

Rubén Vargas y Johan Manzambi anotaron en la victoria de Suiza 2-1 sobre Canadá el miércoles pasado en Vancouver que les dio la cima del Grupo B. Los canadienses buscaban un triunfo o un empate para jugar en casa su duelo de Dieciseisavos de final.

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