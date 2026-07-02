El proceso de modernización administrativa en el territorio mexicano consolida el acceso a documentos de identidad esenciales sin la necesidad de acudir a una oficina de registro civil de manera presencial.

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno de México, a través de su portal oficial de trámites, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de consultar, pagar y descargar su acta de nacimiento en formato PDF durante las 24 horas del día.

Paso a paso: cómo tramitar el acta de nacimiento digital. Imagen: captura de pantalla

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La implementación de este servicio centralizado busca agilizar la gestión de trámites cotidianos, garantizando que el documento descargado incorpore mecanismos de seguridad avanzados. Entre estos elementos destacan códigos QR y firmas electrónicas que validan la autenticidad del registro en tiempo real, erradicando los antiguos requisitos que obligaban a presentar actas con fechas recientes de expedición en ventanillas físicas.

Paso a paso para la obtención del documento digitalizado

La gestión del documento en la plataforma oficial del gobierno federal requiere el cumplimiento de una serie de pasos específicos orientados a verificar la identidad del solicitante. Según el manual de procedimientos del portal único de trámites del Gobierno de México, el proceso consta de las siguientes fases ordenadas:

Ingreso y Clave Única de Registro de Población (CURP): El usuario debe acceder al apartado específico de actas dentro de la web institucional e introducir su clave CURP (en caso de no conocerla, el sistema permite realizar la búsqueda mediante datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro).

(CURP): El usuario debe acceder al apartado específico de actas dentro de la web institucional e introducir su clave CURP (en caso de no conocerla, el sistema permite realizar la búsqueda mediante datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro). Validación de datos de filiación: Para continuar con el protocolo de seguridad, la plataforma solicita escribir el nombre de pila de la madre o del padre (los datos deben coincidir fielmente con el registro primario).

Para continuar con el protocolo de seguridad, la plataforma solicita escribir el nombre de pila de la madre o del padre (los datos deben coincidir fielmente con el registro primario). Revisión de la vista previa: El portal despliega una pantalla con la información digitalizada para que el ciudadano confirme que no existan errores ortográficos o de captura antes de proceder al cobrado de los derechos.

El portal despliega una pantalla con la información digitalizada para que el ciudadano confirme que no existan errores ortográficos o de captura antes de proceder al cobrado de los derechos. Método de pago: El trámite ofrece dos alternativas para liquidar el costo (el pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito con acreditación inmediata, o la descarga de un formato de pago referenciado para ventanilla bancaria o tiendas de conveniencia).

El trámite ofrece dos alternativas para liquidar el costo (el pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito con acreditación inmediata, o la descarga de un formato de pago referenciado para ventanilla bancaria o tiendas de conveniencia). Descarga del archivo: Una vez validada la transacción económica, el sistema habilita el botón para guardar el documento en PDF, el cual puede almacenarse de manera permanente para impresiones subsecuentes.

Foto: Especial

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Costos vigentes por entidad federativa para el periodo fiscal

El costo total por la expedición del documento digital no está unificado a nivel nacional, ya que cada estado de la República Mexicana define de forma autónoma sus tarifas en sus respectivas Leyes de Ingresos vigentes para este año fiscal.

De acuerdo con el tabulador oficial de la Secretaría de Gobernación y los registros de las secretarías de finanzas de las entidades federativas, los precios varían significativamente de una región a otra. Por citar algunos ejemplos del panorama nacional:

Aguascalientes : 100 pesos

: 100 pesos Baja California : 239 pesos

: 239 pesos Baja California Sur : 224 pesos

: 224 pesos Campeche : 68 pesos

: 68 pesos Chiapas : 123 pesos

: 123 pesos Chihuahua : 128 pesos

: 128 pesos Ciudad de México : 94 pesos

: 94 pesos Coahuila : 194 pesos

: 194 pesos Colima : 98 pesos

: 98 pesos Durango : 135 pesos

: 135 pesos Guanajuato : 98 pesos

: 98 pesos Guerrero : 100 pesos

: 100 pesos Hidalgo : 147 pesos

: 147 pesos Jalisco : 95 pesos

: 95 pesos Michoacán : 162 pesos

: 162 pesos Morelos : 113 pesos

: 113 pesos Nayarit : 80 pesos

: 80 pesos Nuevo León : 65 pesos

: 65 pesos Oaxaca : 131 pesos

: 131 pesos Puebla : 160 pesos

: 160 pesos Querétaro : 141 pesos

: 141 pesos Quintana Roo : 57 pesos

: 57 pesos San Luis Potosí : 127 pesos

: 127 pesos Sinaloa : 124 pesos

: 124 pesos Sonora : 104 pesos

: 104 pesos Tabasco : 109 pesos

: 109 pesos Tamaulipas : 114 pesos

: 114 pesos Tlaxcala : 170 pesos

: 170 pesos Veracruz : 199 pesos

: 199 pesos Yucatán : 229 pesos

: 229 pesos Zacatecas: 110 pesos

El pago se genera exclusivamente por el derecho de descarga del archivo PDF certificado, por lo que las autoridades educativas recomiendan realizar el procedimiento únicamente a través de los canales institucionales con terminación de dominio oficial de las dependencias del gobierno para evitar fraudes en sitios web apócrifos.

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