Un juez condenó a 17 años de prisión al exdirector general de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, penalmente responsable del delito de desaparición de personas.

Además, la autoridad judicial impuso al exfuncionario -quien fungió en el cargo durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa- una sanción económica por mil 200 UMAs, una amonestación privada, la suspensión de sus derechos civiles y una inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El pasado 31 de marzo, la autoridad judicial había determinado la culpabilidad del exfuncionario, señalado del ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos localizados -en el año 2016- en La Barranca de La Aurora del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Xalapa.

Aguirre Garza fue detenido en marzo del 2018 y desde entonces enfrentó un juicio en el cual incluso se acreditó que sufrió tortura durante su reclusión, sin embargo, ello no impidió que fuera declarado como culpable.

Lee también Semana Santa deja derrama económica de 500 mdp en Guaymas y San Carlos, Sonora; registran 350 mil visitantes

La investigación encontró que el 19 de enero de 2016, fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, por instrucciones del entonces funcionario, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, uno fue llevado hasta la localidad de Santa Ana del municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, ya había sido identificado como David N, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.

La víctima había desparecido el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sobre los restos de las 12 personas restantes, los cuales no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación -pues según testimonios-, fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Lee también Detienen a pareja como probables responsables de homicidio en Santiago Tulantepec, Hidalgo; víctima fue hallada envuelta en cobijas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr