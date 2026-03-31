Un juez declaró culpable del delito de desaparición de personas al exdirector General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, quien fungió en el cargo durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

La autoridad judicial determinó la culpabilidad del ex funcionario, señalado del ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos localizados -en el año 2016- en La Barranca de La Aurora del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Xalapa.

El juez de enjuiciamiento fijó para el próximo 8 de abril la audiencia para determinar la pena que deberá pasar en prisión y el monto de reparación para la víctima, identificada como Roberto “N”, un elemento de la Policía Estatal.

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El exfuncionario fue detenido en marzo del 2018 y desde entonces, enfrentó un juicio en el cual incluso se acreditó que sufrió tortura durante su reclusión. Sin embargo, ello no impidió que fuera declarado como culpable.

La investigación encontró que el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, por instrucciones del entonces funcionario, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, uno fue llevado hasta la localidad de Santa Ana del municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, ya había sido identificado como David N, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.

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La víctima había desaparecido el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sobre los restos de las 12 personas restantes, los cuales no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación -pues según testimonios-, fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

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