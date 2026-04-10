Pachuca.- Una fuerte lluvia acompañada de granizo azotó esta tarde a las ciudades de Pachuca y Mineral de la Reforma, en Hidalgo, por lo que cuerpos de seguridad y rescate mantienen operativos en diversos puntos debido a severos encharcamientos.

De acuerdo con la alcaldía de Mineral de la Reforma, se realizan recorridos en distintas zonas como las colonias La Reforma, Los Tuzos, San Fernando, San Cristóbal, Providencia, San Luis, así como en Paseos de Chavarría, donde se han atendido diversos reportes ciudadanos.

Se informó que las principales incidencias corresponden a inundaciones en el fraccionamiento San Fernando, así como anegamientos en diversas vialidades. Además, en el bulevar Colosio, a la altura de la colonia 11 de Julio, se reporta afectación a la circulación. En Colinas de Plata, la carpeta asfáltica se levantó, por lo que se recomendó a los automovilistas extremar precauciones.

Inundaciones en el fraccionamiento San Fernando. | Foto: Especial.

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En la carretera Pachuca-Tulancingo, la lluvia también estuvo acompañada de una fuerte granizada, por lo que se mantienen recorridos de vigilancia y prevención de riesgos. En el cárcamo del Río de las Avenidas, el nivel del agua se mantiene bajo vigilancia, con operación de equipos de bombeo para su control.

Asimismo, ha sido necesario brindar apoyo a conductores que quedaron varados sobre la carretera Pachuca, a la altura de Paseos de Chavarría.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a permanecer en sus hogares si no tienen necesidad de salir a carretera.

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