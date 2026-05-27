Cuautitlán Izcalli, Méx.— Tres suicidios de jóvenes se registraron en una semana en Cuautitlán Izcalli, informó el alcalde Daniel Serrano, tras reconocer que preocupa el aumento de casos, tanto de suicidio como desapariciones voluntarias de jóvenes en el municipio.

“Nos ha preocupado mucho el tema del suicidio. La semana pasada tuvimos tres casos, jóvenes los tres”, señaló el edil quien advirtió que existe una problemática social relacionada con las emociones y la comunicación entre las nuevas generaciones.

Serrano indicó que, aunque los jóvenes viven en un entorno “hipercomunicado”, las estadísticas reflejan otra realidad, pues en varios casos las familias y amistades no detectaron señales de alerta.

Señaló que el tema ya es atendido por el Sistema Municipal DIF, para fortalecer la atención emocional y prevención entre adolescentes y jóvenes del municipio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los suicidios van a la alza en la entidad mexiquense. En 2022 se reportaron 987 muertes por suicidio y para 2023 ascendió a mil 172 casos, es decir, un incremento de 18.7%.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más