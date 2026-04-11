Aguascalientes.— El crecimiento de la actividad industrial de Aguascalientes durante 2025 fue de 1.9%, mientras que a nivel nacional se registró una caída de 1.3%, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto a estas cifras, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, del PAN, expresó que este resultado es el reflejo del dinamismo y la solidez del sector industrial en la entidad.

Tan solamente en diciembre del año pasado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) reportó un crecimiento anual de 2.3% para Aguascalientes.

Este indicador confirma la fortaleza del sector productivo de Aguascalientes y refleja el resultado del trabajo coordinado entre el gobierno, la iniciativa privada y los trabajadores.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes avanza en la ruta para consolidarse como un polo industrial de primer nivel, con una estrategia basada en la atracción de inversiones, la innovación y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

Por su parte, Esaú Garza de la Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) del gobierno estatal, informó que durante el año pasado las industrias manufactureras crecieron 4.7% anual, impulsadas principalmente por los sectores automotriz, metalmecánico, de plásticos y químico, lo que posiciona a la entidad entre las de mejor desempeño industrial del país.

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