Ecatepec, Méx.- Seis personas, entre ellas cuatro que se desempeñaban como policías municipales de Ecatepec, fueron sentenciadas a 47 años de prisión por el delito de homicidio; los ahora sentenciados fueron arrestados durante el Operativo Enjambre en el 2024.

Se trata de Galdino Flavio Bautista López y Elvia Yoselin Bautista López, así como los exelementos de la Policía Municipal de Ecatepec, Rafael Goribar Martínez, Vianey Anayeli Palafox Acuña, Gonzalo Valdés Galicia y Jesús Contreras.

Indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mexiquense permitieron determinar que el 5 de octubre de 2024, Rafael Goribar Martínez, Vianey Anayeli Palafox Acuña, Gonzalo Valdés Galicia y Jesús Contreras, quienes en ese momento laboraban como elementos de seguridad pública municipal y otros individuos arribaron a un inmueble ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde una mujer había indicado que la tenía privada de la libertad un hombre, quien era su pareja sentimental.

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Al llegar al lugar, los elementos policiacos, así como Galdino Flavio Bautista López y Elvia Yoselin Bautista López, golpearon al sujeto, a quien sometieron y subieron por la fuerza a un vehículo oficial, para trasladarlo ante el agente del Ministerio Público, donde sería puesto a disposición por el delito de secuestro.

La víctima perdió la vida como resultado de los golpes que presentó y los ahora sentenciados para desviar las investigaciones, narraron que el fallecimiento había sido a consecuencia de un “linchamiento”.

Por los hechos el Ministerio Público inició el expediente de investigación que permitió identificar a estas seis personas como partícipes de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente.

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Luego de ser detenidos en acciones distintas, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedaron a disposición de un juez, quien después de un proceso legal les dictó la sentencia por el delito de homicidio calificado.

Rafael Goribar Martínez y Vianey Anayeli Palafox Acuña, policías municipales de Ecatepec, eran objetivos prioritarios dentro de la “Operación Enjambre”.

Con esta sentencia hasta el momento la FGJEM ha obtenido 15 condenas en contra de 20 personas.

La Operación “Enjambre” busca identificar y detener, a través de la judicialización de expedientes, a servidores públicos que favorezcan o participen en las actividades delictivas de grupos criminales generadores de violencia.

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