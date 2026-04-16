Más Información

Pemex admite que fuga en ducto causó derrame; funcionarios ocultaron información y fueron cesados

Pemex admite que fuga en ducto causó derrame; funcionarios ocultaron información y fueron cesados

Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Naasón Joaquín, desde cumpleaños en Bellas Artes hasta acusaciones por abuso sexual; recuento de polémicas tras "carpetazo" de la FGR

Naasón Joaquín, desde cumpleaños en Bellas Artes hasta acusaciones por abuso sexual; recuento de polémicas tras "carpetazo" de la FGR

Corte declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida; Hugo Aguilar felicita a AMLO por "escuchar a la comunidad"

Corte declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida; Hugo Aguilar felicita a AMLO por "escuchar a la comunidad"

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

La tarde de este jueves se inauguraron las de la de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), en la , alcaldía Cuauhtémoc.

La FGJ comunicó que para las obras se destinó una inversión de 11.1 millones de pesos, dividida en 9.5 millones para obras de rehabilitación de infraestructura y 1.6 millones a la renovación de mobiliario.

Entre los trabajos se realizaron mejoras en áreas como la zona de galeras, donde se reforzaron las condiciones de seguridad con sistemas antivandálicos y espacio para el trabajo de policías de investigación y los servicios médico forense.

La ceremonia de reinauguración estuvo encabezada por la fiscal, Bertha Alcalde Luján. Foto: Especial
La ceremonia de reinauguración estuvo encabezada por la fiscal, Bertha Alcalde Luján. Foto: Especial

Lee también

La dependencia señaló que se reordenaron los espacios, se cambió el mobiliario y se rehabilitaron las instalaciones sanitarias y eléctricas.

La ceremonia de reinauguración estuvo encabezada por la fiscal, Bertha Alcalde Luján, quien destacó la relevancia de la agencia, por la zona donde se encuentra, de alta movilidad y actividad comercial, institucional y turística.

“No se trata únicamente de renovar espacios físicos, sino de mejorar la forma en que atendemos a la ciudadanía, con procesos más ágiles, ordenados y enfocados en dar resultados”, mencionó.

Se destinó una inversión de 11.1 millones de pesos, dividida en 9.5 millones para obras de rehabilitación de infraestructura y 1.6 millones a la renovación de mobiliario. Foto: Especial
Se destinó una inversión de 11.1 millones de pesos, dividida en 9.5 millones para obras de rehabilitación de infraestructura y 1.6 millones a la renovación de mobiliario. Foto: Especial

Lee también

La FGJ aseguró que la renovación permite fortalecer la implementación del Modelo de Gestión de Casos, el cual busca mejorar la respuesta a través de rutas claras de resolución que permita avanzar más rápido en la judicialización o en los mecanismos de solución de controversias aplicables.

El pasado viernes 10 de abril, se inauguró el edificio renovado de la Coordinación General de Atención a Víctimas de la FGJ, cuya inversión ascendió a los 15.5 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]