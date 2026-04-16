La tarde de este jueves se inauguraron las instalaciones renovadas de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

La FGJ comunicó que para las obras se destinó una inversión de 11.1 millones de pesos, dividida en 9.5 millones para obras de rehabilitación de infraestructura y 1.6 millones a la renovación de mobiliario.

Entre los trabajos se realizaron mejoras en áreas como la zona de galeras, donde se reforzaron las condiciones de seguridad con sistemas antivandálicos y espacio para el trabajo de policías de investigación y los servicios médico forense.

La ceremonia de reinauguración estuvo encabezada por la fiscal, Bertha Alcalde Luján. Foto: Especial

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La dependencia señaló que se reordenaron los espacios, se cambió el mobiliario y se rehabilitaron las instalaciones sanitarias y eléctricas.

La ceremonia de reinauguración estuvo encabezada por la fiscal, Bertha Alcalde Luján, quien destacó la relevancia de la agencia, por la zona donde se encuentra, de alta movilidad y actividad comercial, institucional y turística.

“No se trata únicamente de renovar espacios físicos, sino de mejorar la forma en que atendemos a la ciudadanía, con procesos más ágiles, ordenados y enfocados en dar resultados”, mencionó.

Se destinó una inversión de 11.1 millones de pesos, dividida en 9.5 millones para obras de rehabilitación de infraestructura y 1.6 millones a la renovación de mobiliario. Foto: Especial

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La FGJ aseguró que la renovación permite fortalecer la implementación del Modelo de Gestión de Casos, el cual busca mejorar la respuesta a través de rutas claras de resolución que permita avanzar más rápido en la judicialización o en los mecanismos de solución de controversias aplicables.

El pasado viernes 10 de abril, se inauguró el edificio renovado de la Coordinación General de Atención a Víctimas de la FGJ, cuya inversión ascendió a los 15.5 millones de pesos.

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