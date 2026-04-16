La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) lanzó una licitación para la búsqueda de empresas que realicen obras de reforzamiento del Bunker, en la colonia Doctores.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la dependencia dio a conocer la convocatoria para realizar el “Reforzamiento Estructural y Mejoramiento Cuerpo 2 del Bunker (Planta Baja)”.

De acuerdo con la publicación, las obras deben comenzar el próximo 14 de mayo y concluirse el 31 de diciembre de este año.

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El fallo para conocer al ganador de la licitación pública nacional se dará a conocer el próximo 13 de mayo.

El 9 de marzo de este año, la FGJ lanzó la licitación para el mejoramiento del Bunker, en los niveles uno al seis del Cuerpo Uno.

El martes pasado, la dependencia informó del ganador para dicha remodelación, por un monto de 99 millones 498 mil 511 pesos.

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