Por fin se reactivó la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 en el Congreso de la Ciudad de México, tras meses de inactividad.

Este jueves la Comisión Especial y la Comisión de Turismo realizaron una mesa de trabajo con la secretaria de Turismo de la Ciudad, Alejandra Frausto, para conocer de primera mano los preparativos para la justa deportiva que comienza el 11 de junio.

La funcionaria capitalina destacó la relevancia del Mundial como un punto de inflexión para consolidar a la Ciudad de México como la capital cultural, incluyente y con vocación global.

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“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para mostrarle al mundo que la Ciudad de México es un referente de libertades, de inclusión y de derechos, donde cada visitante puede convertirse en embajador de nuestra cultura, nuestra hospitalidad y nuestro espíritu solidario”, apuntó.

Subrayó que la Ciudad llega a este momento con indicadores turísticos al alza, una robusta estrategia de promoción internacional y una coordinación interinstitucional permanente que involucra seguridad, movilidad, infraestructura y atención al visitante.

Destacó que la Ciudad de México será una sede donde se recibirá a todas y todos los visitantes con total apertura, pues no habrá espacio para la discriminación, racismo o xenofobia.

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Alejandra Frausto expuso que en el último año se han registrado tres millones de visitantes más en la capital . Foto: Especial/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

Alejandra Frausto informó que el Gobierno capitalino actualmente trabaja con comités y subcomités, que sesionan una vez por semana o cada 15 días, para atender los rubros de seguridad, obras, movilidad, turismo, comunicación, protección civil, salud y asuntos internacionales.

Asimismo, expuso que en el último año se han registrado tres millones de visitantes más en la capital del país y el aumento de un millón de personas que pernoctan en hoteles locales.

“Contamos con una capacidad muy robusta de hospitalidad y servicios turísticos. Contamos con 850 hoteles y 62 mil 680 habitaciones; tenemos 11 hoteles más. Desde que entramos a la administración, aceleramos la ventanilla única, permisos, gestiones, para contar con más ocupación y oferta hotelera. Tenemos activos 19 mil alojamientos en plataformas”, precisó.

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“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para mostrarle al mundo que la Ciudad de México es un referente de libertades, de inclusión y de derechos", dijo Frausto. Foto: Especial

Al respecto, Ángel Tamariz, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Mundial 2026, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre poderes. “La coordinación entre el Congreso y el Gobierno de la Ciudad es fundamental para garantizar que el Mundial se desarrolle con éxito. Este diálogo permanente nos permite dar seguimiento puntual, fortalecer la planeación y asegurar que los beneficios del evento lleguen a toda la ciudadanía”.

En tanto, la diputada Luisa Ledesma, presidenta de la Comisión de Turismo, enfatizó el papel del Poder Legislativo como acompañante activo en este proceso: “El Mundial 2026 representa una oportunidad única para la Ciudad de México. Desde el Congreso, nuestro compromiso es acompañar, vigilar y aportar para que este evento deje un legado positivo, con desarrollo turístico, bienestar social y proyección internacional”.

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