Un hombre de 52 años fue atacado a balazos la tarde de este miércoles mientras se encontraba a bordo de una camioneta gris con placas del estado de Morelos, en la calle Goma, dentro de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión fue directa y ocurrió cuando la víctima permanecía dentro del vehículo, lo que provocó una inmediata movilización de policías y cuerpos de emergencia en la zona.

Paramédicos que llegaron al lugar brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

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Los responsables huyeron en dos motocicletas, las cuales abandonaron para ingresar a una estación del Metro. Fotos: Especiales.

Tras la agresión, autoridades capitalinas revisaron las cámaras de videovigilancia de la zona y detectaron que los presuntos responsables huyeron en dos motocicletas, las cuales abandonaron más adelante para después ingresar a una estación del Metro, donde continuaron su escape.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen un operativo para ubicar a los atacantes, mientras el Ministerio Público ya inició la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.

Metro desmiente

El Metro informó que luego de que se reportó que presuntamente los agresores del ataque directo a un automovilista habían ingresado a la Línea 9, pero tras una revisión se reportó que no se identificó a nadie.

En su cuenta de X, el Metro explicó que “se informa que no ingresó persona alguna a las instalaciones del Metro ni se registraron detonaciones dentro del Sistema”.

Además, que las maniobras de revisión se realizaron bajo protocolo de seguridad, lo que generó afectaciones momentáneas en la circulación de los trenes.

“Al momento, el servicio se ofrece de manera normal”, explicó.

#AvisoMetro: Esta tarde, tras un reporte de la @SSC_CDMX sobre una persona presuntamente relacionada con un hecho ocurrido al exterior de la Línea 9.

Se informa que no ingresó persona alguna a las instalaciones del Metro ni se registraron detonaciones dentro del Sistema.

Las… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

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