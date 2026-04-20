Más Información
“Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos
Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo
Huixquilucan, Méx.— Vecinos de Magdalena Chichicaspa amagaron con aumentar las acciones de protesta por el derrame de combustible que afectó manantiales de la comunidad.
Este lunes planean acudir a las instalaciones del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en Naucalpan, y cerrar Periférico Norte desde la caseta de Tepotzotlán hasta los límites con la Ciudad de México.
La movilización se suma al bloqueo que mantienen en la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura del paraje El Castillo, desde ayer al mediodía donde inhabilitaron los dos carriles.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]