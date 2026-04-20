Huixquilucan, Méx.— Vecinos de Magdalena Chichicaspa amagaron con aumentar las acciones de protesta por el derrame de combustible que afectó manantiales de la comunidad.

Este lunes planean acudir a las instalaciones del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en Naucalpan, y cerrar Periférico Norte desde la caseta de Tepotzotlán hasta los límites con la Ciudad de México.

La movilización se suma al bloqueo que mantienen en la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura del paraje El Castillo, desde ayer al mediodía donde inhabilitaron los dos carriles.

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