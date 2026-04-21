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Luego del ataque en la zona arqueológica de , ocurrido el pasado lunes y donde una mujer canadiense falleció y el atacante se suicidó, la (Segob) reportó que ocho personas ya fueron dadas de alta, a la par que cinco continúan hospitalizadas.

En seguimiento a los hechos en el Estado de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa en contacto con las embajadas y servicios consulares con la finalidad de atender a las personas extranjeras que resultaron afectadas.

La Segob indicó que envió personal, encabezado por el subsecretario Arturo Medina, "para dar seguimiento a las necesidades de las personas lesionadas y sus familiares".

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Esto, en coordinación con autoridades del IMSS Bienestar y la Secretaría de Cultura.

"Se reitera que el Gobierno de México está en contacto directo con cada una de las familias de las víctimas dentro y fuera del país", destacó dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

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dft

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