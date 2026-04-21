El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por la turista canadiense asesinada ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, entre señalamientos de una “falla institucional grave” y llamados a reforzar la seguridad en espacios turísticos, de cara a la inauguración del Mundial de Fútbol, en junio.

Cabe destacar que en el 2025, la zona arqueológica de Teotihuacán recibió a alrededor de un millón 800 mil visitantes, de los cuales, más de 530 mil fueron extranjeros.

En su oportunidad, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, envió su pésame a las familias de las personas fallecidas, y puso en tela de juicio la preparación del Estado mexicano para recibir a turistas durante el mundial de futbol.

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“Mi más sentido pésame a las familias de las personas que falleciera, es algo impensable, debemos preguntarnos es como sociedad que estamos haciendo para poder generar escenarios tan lamentables como este. Me parece que es necesario hacer una reflexión nacional, ciudadana e institucional, nosotros necesitamos dar certeza a quienes van a venir a nuestro país a disfrutar de un mundial de fútbol de que México es seguro y tiene las condiciones para que puedan venir y disfrutar de un ambiente de fútbol que debería ser una fiesta”, dijo.

El coordinador del Partido Verde, Carlos Alberto Puente Salas, señaló que las autoridades deben poner mayor atención a los espacios turísticos para garantizar la integridad de los visitantes.

“Sin duda, habrá que poner atención especial, es un llamado de atención a todos, que no solo la violencia hoy se ve por parte de los grupos criminales, sino por parte de una persona. Sin duda, es donde hay que poner un cuidado especial en todas estas áreas de gran afluencia, y de visitantes, de turistas y de gente que va a visitarlo durante todo el año”, refirió.

Por su parte, en conferencia de prensa, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) aseguró que el ataque armado en la zona arqueológica derivó de una “falla institucional grave”.

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“Preocupa mayormente porque además daña de manera dramática la imagen de México en el mundo frente, no solo a un evento de clase mundial, internacional… sino también habla de esta vulnerabilidad del Estado mexicano en lugares donde la cultura, el turismo, la recepción de visitantes nacionales e internacionales, hoy está en riesgo”, comentó.

Señaló que los encargados de la seguridad en Teotihuacán debieron evitar la tragedia acontecida ayer, pero no detectaron al atacante y sus armas antes de que ingresara.

“Este lamentable suceso no es casual, porque fallaron de manera dramática los protocolos de revisión, de vigilancia, estamos hablando de que este individuo no solamente portaba un arma calibre 38, sino que además traía más de 52 cartuchos útiles, arma punzocortante y una mochila táctica, lo cual debió haber sido ubicado y localizado por el personal que labora en este importante sitio arqueológico, esto habla de una falla institucional grave”, expresó.

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